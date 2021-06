Marhaba 2021 : L'Istiqlal interpelle Amara sur la flambée des prix des billets d'avions et de ferry

Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau. / DR

Le groupe parlementaire du parti de l’Isitqlal a adressé, cette semaine, une question orale au ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau l’interpellant sur la flambée des prix des billets d’avion et de ferry, qui impacte les Marocains résidant à l’étranger. Dans sa question, signée par Noureddine Modiane, le groupe rappelle que la communauté marocaine établie à l'étranger a traversé des conditions sociales, humanitaires et matérielles difficiles au cours des deux dernières années en raison des effets de la pandémie de Covid-19.

Les élus de la Balance estiment que malgré cela, «ce groupe de citoyens a fait preuve d'un sens élevé de patriotisme», la hausse des transferts des devises étrangères vers le pays, ayant connu un record. «Après que ce groupe de citoyens ait accueilli la bonne nouvelle de l'ouverture progressive des frontières nationales aériennes et maritimes, après deux ans d'éloignement de la patrie, de la famille et des proches, nous notons avec regret une flambée des prix des billets pour rentrer au Maroc, déplorent-ils.

Le groupe parlementaire de l’Istiqlal pointe des «prix déraisonnables de la Royal Air Maroc, ainsi que des navires désignés pour transporter la diaspora marocaine depuis les ports d'Italie et de France», rappelant que ces prix ont «suscité un grand mécontentement et l'indignation» chez les MRE. Les élus interrogent ainsi à Abdelkader Amara sur «les mesures urgentes» qu'il entend prendre pour réduire les prix des billets pour les vols de la RAM et ceux des traversées pour transporter la communauté marocaine résidant à l'étranger vers le Royaume.