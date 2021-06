Covid-19 au Maroc : 376 nouvelles infections et 2 décès ce jeudi

Jusqu’à 16h ce jeudi, 376 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 522 765 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. 9 359 017 personnes ont reçu, jusqu’à aujourd’hui, la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 6 878 656 personnes ont reçu la deuxième.

Le Maroc a enregistré 341 nouvelles guérisons, portant à 510 299 le nombre total, avec un taux de rémission de 97,6%. En revanche, 2 morts ont été déplorés, portant à 9 192 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,8%. 1 de ces décès a été compté à Rabat-Salé-Kénitra et 1 à Drâa-Tafilalet.

Le Maroc compte désormais 3 274 cas actifs sous traitement. 211 patients restent dans un état critique, dont 24 nouveaux cas lors des dernières 24h. 8 sont sous intubation et 100 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 6,7%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 200 cas : 146 à Casablanca, 14 à Nouaceur, 13 à Mohammedia, 4 à Settat, 6 à Berrechid, 6 à Médiouna, 4 à El Jadida, 3 à Benslimane et 1 à Sidi Bennour. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra avec 65 cas : 19 à Rabat, 19 à Salé, 12 à Skhirat-Témara, 11 à Kénitra, 3 à Sidi Kacem et 1 à Sidi Slimane.

Marrakech-Safi suit avec 26 cas : 21 à Marrakech, 2 à Rehamna, 2 à Safi et 1 à Chichaoua. Souss-Massa en a identifié 26 : 12 à Inezgane-Aït Melloul, 10 à Agadir-Ida Ou Tanane, 1 à Taroudant, 1 à Tiznit, 1 à Chtouka-Aït Baha et 1 à Tata. Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a compté 19 cas : 13 à Tanger-Assilah, 3 à M’diq-Fnideq, 1 à Tétouan, 1 à Ouezzane et 1 à Chefchaouen.

Drâa-Tafilalet en a identifié 10 : 5 à Errachidia, 4 à Zagora et 1 à Tinghir. Dakhla-Oued Ed-Dahab en a compté 7 à Oued-Ed Dahab. L’Oriental en a confirmé 6 : 3 à Driouch, 1 à Nador, 1 à Berkane et 1 à Guercif. Fès-Meknès en a confirmé 6 : 2 à Meknès, 2 à Fès, 1 à Taounate et 1 à Ifrane.

Beni Mellal-Khénifra suit avec 6 cas à Khouribga. Laâyoune-Es Sakia El Hamra suit avec 4 cas : 2 à Laâyoune et 2 à Tarfaya. Enfin, Guelmim-Oued Noun en a confirmé 1 à Guelmim.