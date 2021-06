Première édition du forum arabo-indien de l'énergie sous la coprésidence du Maroc

La première édition du Forum arabo-indien de l'énergie (AIEF) s’est tenue en visioconférence les 8 et 9 juin sous la coprésidence du Royaume du Maroc et de la République de l’Inde. L’évènement s’est tenu après la troisième réunion des hauts responsables de l'Inde et de la Ligue arabe, le 12 janvier 2021, dans le cadre de la mise en œuvre du programme exécutif du Forum de coopération arabo-indien.

La session inaugurale du Forum a permis au ministre indien de l’Electricité et des énergies nouvelles et renouvelables, Raj Kumar Singh, du ministre marocain de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah et du Secrétaire général adjoint aux affaires économiques à la Ligue arabe, Kamal Hassan Ali, de prendre la parole.

Les travaux du Forum ont permis d’analyser le potentiel et les défis de la coopération entre les pays participants dans les domaines de la transition énergétique, des échanges intrarégionaux d’électricité, des hydrocarbures et de la production d’électricité nucléaire. Sont concernées par ces questions un large éventail d’institutions des secteurs public et privé ainsi que des organisations comme l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) ou l’Agence arabe de l’énergie atomique (AAEA).

La première édition du Forum a aussi été un moment pour les pays d’échanger leurs connaissances, expertises et meilleurs pratiques dans des secteurs hautement stratégiques de l’autonomie et de la sécurité des États par le biais de l’extraction du gaz et du pétrole, de la production d’électricité ou de la sécurité nucléaire. Sur les politiques nationales, l’accent a été mis les opportunités d’investissement et les moyens de collaboration pour la R&D et la formation. Les thématiques de développement durable, de promotion des accords régionaux de partage de l’énergie ont également été évoquées pour le bénéfice des pays de la lige Arabe et de l’Inde.

La deuxième édition de l'AIEF se tiendra normalement en Inde, au cours de l'année 2023.