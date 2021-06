Tétouan : La Cour d’appel confirme le verdict contre une femme apparue dans une vidéo à caractère sexuel

La Cour d’appel de Tétouan a condamné Hanae, ce jeudi, à un mois de prison ferme assorti d’une amende de 500 DH. Aujourd’hui mère célibataire de deux enfants, la jeune femme était apparue dans une vidéo à caractère sexuel remontant à 2015, mais qui est devenue virale à la fin de l’année dernière.

Sur place, le Mouvement des hors-la-loi qui suit le procès et appuie Hanae, a exprimé son soulagement que cette dernière ne retourne pas en prison. «En revanche, nous espérions que la séance d’aujourd’hui serait l’occasion de mettre en œuvre l’esprit de la loi afin de rendre justice à Hanae en l’acquittant et en lui redonnant même un peu de considération et de dignité», ont écrit ses membres.

En effet, ce verdict confirme celui prononcé en première instance, au début de l’année, lorsque Hanae a été condamnée pour «attentat public à la pudeur» et «relation sexuelle extraconjugale». Dans un procès expéditif, la femme de 29 ans a été arrêtée le 4 janvier et la décision de justice a été rendue dix jours plus tard. Au cours de l’enquête, la concernée a reconnu les faits, tout en indiquant que l’homme dans la vidéo était un Marocain résidant aux Pays-Bas. Ce dernier a été identifié et fait l’objet d’investigations nationales, mais sans encore être interpellé. L’occasion du verdict en appel a été d’annoncer, par le procureur, qu’un mandat d’arrêt international a été émis à l’encontre de l’individu, a rapporté un communiqué du collectif.

L’élément qui aurait rendu virale cette vidéo serait qu’au temps où elle a été filmée, la jeune femme portait le niqab, apparaissant dans la séquence en vêtements longs et noirs. Bien qu’elle ait abandonné ce style vestimentaire et eu une nouvelle vie, elle a été vivement attaquée avec la réapparition de la vidéo, accélérant son arrestation et sa comparution.