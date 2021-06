Sommet de l’OTAN : Réunion entre Sanchez et Biden, la question du Sahara au menu

Pedro Sanchez pourrait se réunir avec Joe Biden, en marge du sommet de l’OTAN prévu le 14 juin à Bruxelles. «Une brève réunion» qui devrait durer «quelques minutes», annonce La Sexta, citant les confidences de sources gouvernementales espagnoles. Le prochain rendez-vous a fait l’objet d’une préparation entre Iván Redondo, chef du cabinet de Sanchez, et son homme de confiance, et son homologue américain, Ronald Klain.

La Sexta indique que la question du Sahara occidental est inscrite sur l’agenda des discussions entre les deux chefs d’Etats. En effet, l’Espagne attend toujours de la part du nouveau locataire de la Maison blanche une position claire sur la reconnaissance, le 10 décembre, par l’administration Trump de la souveraineté marocaine sur le territoire.

En décembre dernier, la ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez a affirmé que la solution du conflit «ne dépend pas de la volonté ou de l'action unilatérale d'un pays, quelle que soit sa grandeur», en ajoutant que «sur ce dossier le centre de gravité se situe à l'ONU». La cheffe de la diplomatie a émis le vœu que le cabinet Biden puisse «évaluer la situation et voir de quelle manière elle va se positionner et travailler en vue d’une solution juste et durable qui ne dépend pas d’un alignement d’un moment sur un camp ou sur l’autre».

Jusqu’à présent, Biden évite de se prononcer sur le sujet. L’exécutif de coalition de gauche avait parié sur le Démocrate pour annuler la décision de son prédécesseur le Républicain Trump. Outre ce point, l’Espagne a été déçu par les éloges d’Antony Blinken au rôle clé du Maroc dans la région et ce, au lendemain de l’exode de milliers de Marocains vers Ceuta.

Presque six mois après son investiture, Joe Biden n’a toujours pas téléphoné à Pedro Sanchez. Le président des Etats-Unis a entamé, ce jeudi, une tournée diplomatique en Europe mais sans effectuer une escale à Madrid.