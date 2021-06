Innovation et entreprenariat : Crédit Agricole du Maroc signe un accord avec l'UM6P

Signataires des accords pour le Crédit Agricole du Maroc et l'Université Mohammed VI Polytechnique / DR

Le Crédit Agricole Maroc (CAM) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé, mercredi, deux conventions de partenariat. La première définit le cadre général du partenariat alors que la seconde porte sur les modalités de partenariat entre CAM et un programme d’accompagnement en entreprenariat de l’UM6P dénommé P Curiosity Lab.

Ces accords entrent dans la politique de développement stratégique d’alliance du CAM avec le monde des innovations, indique un communiqué du groupe parvenu à Yabiladi. La finalité étant que ces accords permettent de mettre en place des solutions tangibles sur l’open innovation dans des domaines comme les services financiers, l’inclusion financière, l’agriculture, le monde rural, l’entrepreneuriat des jeunes, etc.

Pour sa part, l’UM6P a mis en place, dans la droite ligne de sa volonté de devenir un centre névralgique de l’innovation sur le continent africain, trois piliers fondamentaux autour desquels baser son action. Ces piliers sont composés de la recherche scientifique, la formation et l’entreprenariat.

Par leur accord, les parties souhaitent favoriser la création, la co-construction, le développement et la mise en œuvre de projets créateurs d'emplois. Le CAM sera naturellement intéressée, par son engagement, au développement de projets de transition verte et de développement socioéconomique, mais aussi innovants pour le monde rural et agricole dans son projet de développement d'une classe moyenne rurale par sa stratégie Generation Green 2020-2030, conclut-on.