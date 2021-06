Une délégation marocaine en Israël pour une exposition international de coopération agricole

Quelques mois seulement après que le Maroc a signé les accords d'Abraham, établissant des liens diplomatiques avec Israël, une délégation marocaine devra se rendre en Israël pour l’Agromashov 2021, la plus grande exposition internationale de coopération agricole israélienne. La délégation marocaine aura pour but de promouvoir la coopération et l’entrepreneuriat en intégration avec les fermiers locaux.

«Il y a trois mois, nous avons établi une association pour promouvoir des relations et les activités entre le Maroc et Israël, composée d’environ 100 personnes de l’industrie, des secteurs de la culture et de l’agriculture, combiné avec l’Association pour l’Avancement de la Culture et de l’Industrie Maroc-Israël, pour promouvoir la coopération,» a déclaré Rafael Peretz, qui dirige la coopération avec le Maroc du côté israélien, à Jewish Press. «Pendant 60 ans, au Maroc, ils se sont regrettés la déconnexion avec Israël et ils veulent rectifier la situation. Ils veulent nous tendre la main, coopérer et aller de l’avant avec nous», ajoute-t-il.

Selon le média, la délégation inclura une représentation marocaine diverse, avec la participation du plus grand cultivateur et exportateur d’avocat au Maroc, Adil Simo Abdu. Propriétaire de milliers d’acres, il exporte ses marchandises en Espagne, en Europe et en Amérique du Sud.

L'exposition Agromashov se tiendra pour la 30e année après une interruption d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Considérée comme la plus grande et la plus importante d'Israël dans le domaine de l'agriculture, elle mettra en vedette des centaines d'exposants, d'agriculteurs et d'hommes d'affaires.