Marché des capitaux : L’AMMC présente son nouveau plan stratégique 2021–2023  

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a présenté, ce jeudi, son nouveau plan stratégique 2021–2023. Un plan qui «arrive dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du Coronavirus dont les conséquences sanitaires, sociales et économiques sont inédites dans notre histoire moderne», indique l’autorité dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Rappelant que «l’économie marocaine nécessite aujourd’hui des mesures d’accompagnement fortes, à même d’engager une dynamique de relance», l’AMMC confirme que ce plan triennal est «inscrit dans cette dynamique, prend en compte les enseignements et les défis de la crise et a pour ambition de contribuer à l’édification d’une économie attractive et plus compétitive».

Fruit d’un travail collaboratif entre l’AMMC et les acteurs du marché et nourrie de l’expérience de ces dernières années, la stratégie de l’AMMC repose sur 4 grands piliers déclinés en 10 leviers d’actions prioritaires et guidés par une vision centrale, ajoute-t-on.

Il s’agit ainsi de faciliter le recours au financement par le marché des capitaux, notamment en adaptant «une approche plus adaptée aux besoins des entreprises et des porteurs de projets», en optant pour «une approche plus adaptée aux besoins des entreprises et des porteurs de projets» et en réaffirmant l’«engagement continu en faveur de l’éducation financière».

Il s’agit aussi de promouvoir une régulation adaptée à l’innovation, à travers notamment un «accompagnement soutenu de l’opérationnalisation des nouveaux produits et marchés» et de renforcer la protection de l’épargne en consolidant la nouvelle approche de supervision.

Enfin, le dernier pilier de cette stratégie ambitionne d’«accélérer la modernisation de l’AMMC et l’inscrire dans un processus de transformation digitale», à travers notamment une «organisation optimisée et des compétences valorisées» et «une mise en œuvre accélérée de la stratégie de transformation digitale de l’Autorité», conclut le communiqué.