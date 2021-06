Ceuta recevra 10 millions d’euros d'aides européennes après la crise migratoire

Le ministre de l'Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, José Luis Escrivá, a annoncé, ce jeudi, que Ceuta recevra quelque 10 millions d'euros d'aides européennes pour gérer la crise migratoire. Dans des déclarations à Antena 3, reprise par El Faro de Ceuta, le responsable a reconnu que Ceuta «assume le coût le plus élevé de la gestion de cette situation» et a confirmé qu’une demande a été présentée à la Commission européenne.

«Je pense que quelque 10 millions d'aides européennes pourraient arriver très bientôt dans les prochains mois», a indiqué le ministre, en précisant que cet argent sera utilisé pour la prise en charge et l'accueil d’environ 1 000 mineurs non accompagnés qui sont entrés à Ceuta entre 17 et le le 19 mai, ainsi que d'«accueillir les immigrés» qui sont à la rue et ne sont pas encore expulsés vers le Maroc.

«Les choses se normalisent (avec le Maroc )», a ajouté José Luis Escrivá, citant comme exemple le rapatriement de plus de 12 000 saisonnières marocaines bloquées en Espagne depuis le mois dernier. Dans ce sens, le ministre a expliqué que les autorités marocaines ont présenté, lundi dernier, un calendrier de rapatriement progressif qui «facilitera beaucoup les choses». «J'ai vu une attitude très positive au Maroc et je pense qu'il y a de la détente», a-t-il conclu.