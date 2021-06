Marhaba 2021 : Une ONG appelle à un sit-in contre l’exclusion des ports espagnols

L’Union des Marocains de Catalogne (UMC) a appelé, mercredi, à une manifestation pour protester contre l’exclusion des ports espagnols de l’Opération Marhaba 2021, annoncée par les autorités marocaines. Sur sa page Facebook, l'UMC a appelé à une mobilisation pour «exiger que le passage de la communauté marocaine résidant en Espagne par les ports espagnols habituels soit facilité». Elle indique ainsi que le sit-in aura lieu mardi prochain 15/06/2021 à 12h00, devant le consulat du Maroc à Barcelone.

En Espagne, plusieurs ONG et MRE ont fait part, dans des déclarations à Yabiladi, de leur mécontentement quant à l’exclusion des ports espagnols de l’Opération Marhaba 2021. Ils ont ainsi mis en avant l’impact de cette exclusion sur la diaspora marocaine, notamment celle établie en Espagne.

En début de semaine, le Maroc a annoncé l’ouverture de sa frontière aérienne et maritime pour accueillir les Marocains résidant à l’étranger, après l’annulation, en 2020, de l’opération Marhaba et son remplacement par des voyages exceptionnels. Cette année, seuls les ports de Sète (France) et Gênes (Italie) relieront l’Europe aux ports de Tanger Med et de Nador pour accueillir les MRE souhaitant se rendre dans le royaume par voie maritime.