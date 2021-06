Le RNI clôture sa tournée nationale d’échanges et d’information à Casablanca

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a clôturé, mercredi 9 juin à Casablanca, la cinquième et dernière étape de sa tournée nationale d’échanges et d’information. Cette tournée était destinée à la présentation des grandes orientations du Programme des Indépendants lancé par le RNI et qui sera déployé sur la période 2021-2026, indique un communiqué du parti parvenu à Yabiladi.

Intervenant lors de cette dernière étape casablancaise, Aziz Akhannouch, président du RNI, a rappelé les différents engagements annoncés par son parti dans le cadre de ce programme plébiscité par un nombre important de citoyens. Il a noté que cette tournée a permis d’énumérer, à travers le programme des Indépendants, les différents engagements du parti en vue de «transformer le quotidien des Marocains notamment dans un contexte impacté par les séquelles de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19».

Le président du RNI a précisé par ailleurs que les mesures proposées n'ont pu être mises en place du fait que «le parti ne gère pas le gouvernement mais y participe dans le cadre de la coalition gouvernementale». En revanche, la formation politique a «réussi à obtenir des résultats positifs et significatifs au niveau de l’ensemble des secteurs ministériels qu’il a eu à gérer». A cet égard, il a souligné qu'il s'engagerait à mettre en œuvre son ambitieux programme si son parti obtiendrait la confiance de ses concitoyens lors des prochaines élections législatives.

Par ailleurs, les responsables du parti ont chiffré, lors de cette étape de clôture, le coût de leur programme décliné en cinq engagements et 25 mesures, qui s’élève à 55 milliards de dirhams par an. Il s’agit d’un coût additionnel qui est soutenable dont les responsables mobiliseront diverses ressources pour le financer, promet le communiqué.