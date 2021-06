Après son tweet sur l’«African lion», El Othmani aborde la crise Maroc-Espagne

Saadeddine El Othmani opère une nouvelle incursion dans la politique étrangère du royaume. Hier, il a pris part à une conférence organisée par son parti sur : «Les relations maroco-espagnoles : crise et perspectives», rapporte le site du PJD. Dans son allocution, le chef du gouvernement a réitéré la condamnation constante du Maroc des tendances séparatistes où qu’elles se trouvent.

«C’est une position de principe, et non fondée sur des calculs d'intérêt, qui assure la sécurité et la stabilité régionales et internationales. Il est nécessaire et essentiel de faire face à ces tendances, en instaurant la confiance entre partenaires et voisins et en rendant les relations internationales stables et fondées sur le respect mutuel entre les pays.»