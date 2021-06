Ksar-Sghir : Une tonne de résine de cannabis saisie par la Marine royale

Un garde-côtes de la Marine royale en patrouille au Détroit de Gibraltar, en coordination avec les stations radar implantées sur le littoral adjacent, a avorté, mercredi matin au large de Ksar-Sghir, une opération de trafic de stupéfiants, après avoir effectué une course poursuite d'un hors-bord, apprend-on de source militaire.

L'opération a permis d'appréhender trois trafiquants de nationalité espagnole et la saisie d'une tonne de résine de cannabis, selon la même source. Les trafiquants, le matériel et la cargaison saisis ont été ramenés au port de Ksar-Sghir et remis à la Gendarmerie Royale pour procédures d'usage, précise-t-on.