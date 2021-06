Marocanité Sahara : L’administration Biden revendique une «certaine discontinuité» avec la ligne de Trump

La question du Sahara s'est de nouveau frayé un chemin au sein du briefing quotidien du porte-parole du Département d’Etat américain. Hier soir, en réponse à une question d’une journaliste, Ned Price a souligné que l’administration Biden poursuit «discrètement ses consultations avec les parties sur la meilleure façon de mettre fin à la violence et de parvenir à un règlement durable». «Je n'ai rien de plus à annoncer pour le moment, mais je conteste certainement la qualification selon laquelle il y a eu une continuité, y compris en ce qui concerne notre approche envers la région, depuis la dernière administration» de Trump, a-t-il tenu à préciser.

Et d’ajouter que «c'est une question que nous avons discutée directement avec nos homologues au Maroc, nos homologues en Espagne et ailleurs dans la région. Mais je pense que plus généralement, il y a très peu de continuité (...) en ce qui concerne notre approche de la région au sens large».

Des explications qui n’ont pas convaincu les journalistes, l'un ayant insisté : «Avez-vous révoqué la reconnaissance de la marocanité du Sahara ?» Price de nuancer toujours de manière allusive : «Je n'ai rien à annoncer pour le moment, mais je pense que si vous regardez le Sahara occidental dans le cadre d'une approche plus large de la région par l'administration précédente dans le contexte des accords d'Abraham, c'est là que l'on constate une certaine discontinuité entre l'approche que nous avons suivie et que nous avons adoptée par rapport à ce qu'a fait l'administration précédente.»