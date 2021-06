Maroc : L’état de santé de Soulaimane Raïssouni est inquiétant

En détention préventive depuis mai 2020, et en grève de la faim depuis 63 jours, le journaliste Soulaimane Raïssouni est en dans état de plus en plus affaibli. A l’issue de la visite de ses avocats de la défense, mercredi, son Comité de soutien a annoncé que des analyses médicales effectuées sur le détenu ont démontré de graves déséquilibres. L’indicateur le «plus dangereux» est le taux de créatinine dans son corps, en raison de la longue durée de la grève de la faim. Une déclaration parvenue à Yabiladi souligne en effet qu’il s’agit d’un signe important sur un dysfonctionnement susceptible de conduire à une insuffisance rénale, selon un constat verbal du médecin de la prison Oukacha, transmis par le journaliste à sa défense.

La déclaration de Soutien à Raïssouni mentionne qu’après examen, Pr. Maarouf a insisté auprès du personnel de santé que le problème rénal doit être résolu. Il a néanmoins alerté que vouloir le réparer en buvant beaucoup d’eau, cela mettrait en danger la santé du journaliste, vu les risques d’élévation de l’insuline dans son sang et de créer un déséquilibre de potassium. Cela pourrait conduire à un arrêt cardiaque, Soulaimane souffrant déjà d’hypertension artérielle.

Selon l’entourage de Soulaimane, ce dernier est constamment appelé par le personnel de l’établissement pénitentiaire à manger des dattes pour ne pas aggraver son cas, mais il refuse constamment malgré leur insistance. «En revanche, il remercie le personnel médical pour leur attitude humaine à son égard, mais il a insisté auprès de sa défense pour faire passer ce message : "la liberté ou la mort en martyre" en défense de son droit à un procès équitable».

Les proches du journaliste rappellent qu’il a perdu 32 kilos, son poids ayant considérablement chuté durant un an de détention et sa grève de la faim.