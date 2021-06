UE : Pour ne plus dépendre d’un seul axe, Rabat invitée à une réunion du groupe de Visegrád

Le Maroc est déterminé à ne plus dépendre d’un seul axe dans ses relations avec l’Union européenne. Ce mercredi 9 juin, lors du point de presse à Rabat, animé conjointement avec son homologue hongrois, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que le royaume prendra part à la prochaine réunion ministérielle du groupe de Visegrád. Une première, s’est-t-il félicité. Ce bloc au sein de l’Union européenne est composé de quatre pays de l’Europe centrale : Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie. Tous sont également membre de l’OTAN.

L’invitation du royaume à la rencontre ministérielle consacre les contacts diplomatiques entrepris depuis des mois, entre Rabat et les deux principaux acteurs du groupe de Visegrád, qui sont Varsovie et Budapest. Le 18 mars, Nasser Bourita a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues polonais, Zbigniew Rau, et hongrois, Peter Szijjarto.

Deux pays qui soutiennent le plan marocain d’autonomie au Sahara. La Pologne est même pressentie pour être le premier pays de l’Union européenne à reconnaitre la marocanité de la province. Les discussions entre les deux capitales sont d’ailleurs à un stade avancé, alors que les «partenaires traditionnels» européens du royaume traînent le pas.

Après la décision des Etats-Unis de reconnaitre la souveraineté du Maroc sur le Sahara, le chef de la diplomatie du royaume a invité l’UE «à sortir de sa zone de confort et soutenir cette tendance internationale».