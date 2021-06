Maroc : La ville de Zemamra bientôt dotée d'un institut des sciences du sport

Un institut des sciences du sport, établissement universitaire relevant de l’université Chouaïb Doukkali, verra bientôt le jour à Zemamra. Le conseil communal de la ville et l’université Chouaïb Doukkali d'El Jadida se sont mis d’accord, mardi au siège de la province de Sidi Bennour, pour la création de ce nouvel institut.

Cet accord a été signé par le président de l'université Chouaïb Doukkali, Yahya Boughaleb, et le président la commune Zemamra, Abdeslam Belgchour, en présence du gouverneur de la province de Sidi Bennour, El Hassan Boukouta.

L’institut des sciences du sport sera composé de deux amphithéâtres, 10 salles de cours, 10 salles de travaux d’orientation, 10 salles de travaux pratiques, quatre salles des langues, quatre salles d’informatique, six laboratoires de recherche et des ateliers techniques. Le complexe aura alors une capacité d’accueil estimée à 1 000 sièges.

S’ajoute à cet ensemble, de locaux dédiés à l’enseignement une bibliothèque et 30 bureaux pour des enseignants chercheurs, administratifs, et des sites de logement et d’alimentation pour les personnes présentes sur le site.

Le président de l'université Chouaïb Doukkali a profité de la signature de l’accord pour donner une indication sur les enseignements qui seront dispensés à l’institut. On y retrouve une série de cycles de formation dont des bachelors en éducation physique et sport, en gestion de sport, en innovation technologique en sport, mais aussi un master en éducation physique et sport, en gestion de sport et gouvernance d’organisation sportive et un master en endurance physique.

L’accès à l’institut sera limité pour les bacheliers en sciences, techniques, sciences économiques et gestion. Cent étudiants seront choisis pour constituer la première promotion avec des opportunités d’emploi en sortie de diplôme dans les secteurs de l'éducation nationale, des organisations sportives, des centres sociaux, et du secteur privé qui s'intéresse au sport.