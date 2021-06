L'UNICEF commence à recenser les enfants et les femmes marocains bloqués en Syrie

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a lancé une opération de recensement des femmes et des enfants dans les camps Al-Hol et de Roj en Syrie. Une mesure qui annonce un prochain rapatriement de ces ressortissants étrangers, dont des Marocains, vers leurs pays d’origine.

La procédure de l’UNICEF a déjà fait réagir un certain nombre de militants des droits humains notamment au Maroc. Ainsi, dans des déclarations à la presse, ils ont estimé que cette annonce «donne de l'espoir aux femmes et aux enfants des camps eux-mêmes, d'autant plus qu'ils vivent une vie difficile et espèrent rentrer chez eux».

Des sources dans les camps syriens ont ajouté que les femmes marocaines, bloquées en Syrie, ont été appelées à remplir des formulaires avec leurs propres informations, celles de leurs proches au Maroc, et même leurs numéros de téléphone et la façon de les contacter.

Abdelaziz El Baqqali, représentant de la Coordination nationale des familles marocaines de personnes bloquées et détenues en Syrie et en Irak, a confié que ce recensement est «un signe positif de la prochaine résolution de ce dossier». «Ces femmes et enfants n'ont plus l'énergie d'attendre. Tout le monde veut être dans le premier lot et espère qu'il n'y aura pas un grand décalage entre le premier et le deuxième voyage», ajoute-t-il.

Les données officielles indiquent que plus de 280 Marocains ainsi que plus de 390 enfants sont présents dans les foyers de tension au Moyen-Orient. Les autorités marocaines avancent, pour leur part, que le Royaume s'efforce d'intervenir pour rapatrier ses ressortissants.

En mars dernier, le coordinateur par intérim pour la lutte contre le terrorisme et envoyé spécial par intérim pour la Coalition mondiale contre Daech, John T. Godfrey a appelé à une solution pour les camps de réfugiés étrangers en Syrie.