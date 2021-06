Le bureau Erasmus+ Maroc tient son assemblée générale

La composante locale au Maroc du programme de l’Union Européenne (UE) Erasmus, nommée Erasmus+ Maroc, a organisé, ce mercredi à Rabat, son assemblée générale annuelle. Plusieurs points ont été discutés, notamment le plan d’action et le budget 2021 ainsi que le bilan 2014-2020.

La réunion s’est déroulée en présence de responsables marocains et de représentants de l’UE. Un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique indique que plusieurs autres points ont été discutés, notamment relatif aux finances et comptes.

La mission d’Erasmus+ Maroc consiste en l'amélioration de la qualité de l’enseignement et son internationalisation à travers la mobilité et le partenariat. Pour ce faire, le bureau national assiste la Commission européenne, la délégation de l’Union européenne au Maroc et le département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le programme Erasmus+ vise principalement à permettre la mobilité des étudiants, enseignants et administratifs, le cofinancement des projets de coopération entre les universités marocaines d’une part et européennes d’autre part, ainsi que les activités «Jean Monnet» qui cherchent à favoriser l’enseignement, la recherche et la réflexion dans le domaine des études sur l’UE.

Le Maroc est le premier pays partenaire du programme au niveau africain et le deuxième dans la région de la Méditerranée. Au sein du programme près de 10 000 mobilités d’étudiants et enseignants ont été approuvées entre le Maroc et l’UE depuis 2015.