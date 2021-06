La Fondation sur l'Islam de France va élir un nouveau président

La Fondation de l’islam de France (FIF) est sur le point de désigner, non sans mal, son prochain président après avoir passé deux ans sous la présidence de Ghaleb Bencheikh, successeur de Jean-Pierre Chevènement. L’actuel président n’en a cependant pas terminé avec la fondation. Selon le Monde, l’islamologue, producteur de l’émission «Questions d’islam» sur France Culture se propose candidat à sa propre succession, face à Sadek Beloucif, président du Conseil d’orientation de la FIF et chef du service d’anesthésie-réanimation de l’«hôpital franco-musulman» Avicenne de Bobigny.

Pour le duel entre les deux candidats au poste, L'Opinion précise que d’un côté, Ghaleb Bencheikh présente un projet axé sur la jeunesse notamment des quartiers sensibles pour les sortir du prosélytisme de certains extrémistes, mais souffre de relations difficiles avec des instances confessionnelles comme le rectorat de la Grande mosquée de Paris. Son opposant Sadek Beloucif, lui, pense que justement c’est en recréant d’un lien plus fort avec les représentants des autres instances de l’islam de France que le FIF doit avancer, ainsi qu’en renforçant sa capacité de collecte de don pour financer ses projets.

Ce sera alors aux têtes de l’exécutif de décider, le 10 juin, qui prendra la présidence de la fondation, décision qui influencera assurément son avenir et la direction qu’elle prend. L’ancien président Jean-Pierre Chevènement qui connaît bien les deux personnalités n’a pas souhaité prendre part dans le duel. Il s’en tient à dire qu'«il serait souhaitable de poursuivre le travail entrepris par la FIF depuis 2017 dans le domaine culturel et éducatif afin de faire bouger les lignes pour créer un islam républicain, ouvert et compatible avec les lois de la république».

La FIF a été créée en 2016 et est reconnue d’utilité publique à l’initiative du ministre de l’Intérieur de l’époque Bernard Cazeneuve pour œuvrer comme instance de dialogue dans la réorganisation du culte musulman en France en réponse aux attentats djihadistes.