Des photos de l’actrice maroco-canadienne Nora Fatehi enflamme la toile

Emboîtant le pas à plusieurs icones internationales, l’actrice canado-marocaine Nora Fatehi est devenue la muse du photographe international et artiste contemporain Hassan Hajjaj. Elle s’est ainsi lancée dans un projet de photographie mettant en avant le style streetwear marocain sur mesure qui hypnotisera à coup sûr les fashionistas, écrit Hindustan Times.

Le média indique que les portraits de la star, aux couleurs explosives et joyeuses, explose «l'héritage marocain avec un mélange de culture pop». L’actrice de Bollywood a partagé une multitude d'images ravissantes. «Nora a canalisé son avatar glamour pour servir des looks variés et assortis», détaille-t-on.

Nora Fatehi est née et a grandi à Toronto. Ses parents avaient immigrés au Canada après leur mariage au Maroc, mais ont tenu à ce que leur fille garde le lien avec son pays d’origine. Ainsi tous les trois ans, elle avait droit à des vacances sous le soleil marocain jusqu’à ce qu’elle déménage à Djeddah, en Arabie Saoudite, à l’âge de 13 ans. A son retour au Canada à 16 ans et demi, Nora poursuit ses études. Passionnée d’art, elle se lance plus tard dans le cinéma. A 21 ans, la jeune femme pose ses valises à Mumbai en Inde pour poursuivre sa carrière en tant qu’actrice, devenant l’une des stars de Bollywood.