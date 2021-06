Covid-19 : Reprise timide pour les Hammams et SPA au Maroc

Bien que les autorités aient annoncés leur réouverture en mars après de longs mois de fermetures causés par la crise du coronavirus, les «hammams» et les SPA ont du mal à retrouver leur clientèle. Cette fréquentation timide est due selon Moulay Ahmed Afilal, président de l’Union générale des entreprises et des professions (UGEP), à une jonction de la persistance du couvre-feu et de la période de chaleur qui touche le Maroc actuellement.

Selon lui, le taux de fréquentation ne dépasse pas 20 et 25% de la capacité d’accueil des hammams, descendant jusqu’à 10 et 15% de la capacité d’accueil pour la plupart. «Le secteur est dans une situation difficile» déplore M. Afilal, la fréquentation ne permettant pas d’amortir les dépenses que nécessite la réparation des dégâts causés par un long arrêt d’activité et de l’accumulation des dettes des propriétaires.

Le président de l’UGEP souhaite qu’un dialogue soit ouvert avec le gouvernement pour aboutir à une solution pour ces problèmes et faire retrouver a certains marocains leur rituels hebdomadaires du hammam.

Pour les SPA la situation n’est pas plus encourageante, de nombreux clients refusant les messages par peur de la Covid-19. Une masseuse de Hammam aperçoit cependant une lueur d’espoir en disant «Nos clientes ne sont certes pas assez nombreuses comme la période pré-Covid, mais les choses s'améliorent de jour en jour.»

Les bains traditionnels et centres de relaxation sont considérés parmi les secteurs les plus sinistrés par la crise sanitaire liée à la Covid-19, après une longue période de suspension d’activité, la crainte des professionnels étant que cette crise n’entraine un changement des habitudes en leur défaveur.