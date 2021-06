Le Pacte national pour le développement au centre d'une rencontre entre la CSMD et les partis

L'élaboration du Pacte national pour le développement était au centre d'une rencontre tenue, mardi soir à Rabat, par la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) avec les partis politiques représentés au Parlement. Ont participé à cette rencontre le vice-secrétaire général du parti de la Justice et du développement (PJD) et les secrétaires généraux des partis de l'Authenticité et de la modernité (PAM), de l'Istiqlal (PI), du Rassemblement national des indépendants (RNI), du Mouvement populaire (MP), du Progrès et du Socialisme (PPS), de l'Union constitutionnelle (UC) et de l'Union socialiste des forces populaires (USFP).

En marge de cet événement, le président de la CSMD, Chakib Benmoussa a rappelé que la commission a tenu, durant la semaine dernière et au début de cette semaine, des rencontres avec l'ensemble des partis représentés au parlement, ainsi qu'avec des organisations syndicales et des acteurs économiques pour présenter le rapport de la CSMD. La tenue de cette réunion intervient en réponse à la demande de partis politiques pour examiner des questions relatives au rapport sur le nouveau modèle de développement et à ses recommandations, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP.

Pour leur part, les responsables des partis présents ont indiqué que cette rencontre offre la possibilité d'interagir avec le rapport de la Commission et d'étudier les moyens de le mettre en œuvre dans les programmes des partis, afin d'assurer un nouvel élan politique au pays. Ils ont aussi relevé que le nouveau modèle de développement a défini les priorités, les choix et les objectifs à moyen et long termes. Cette rencontre vise l'élaboration d'une vision concernant le pacte national pour le développement évoqué dans le rapport, ont-ils rappelé, assurant que d'autres rencontres auront lieu pour aboutir à une vision commune.

Le rapport de la CSMD propose deux mécanismes pour mettre en marche ce modèle de développement dont un Pacte national pour le développement, qui se veut un moment de consensus et d’engagement des forces vives de la Nation autour d’une ambition et d’un référentiel partagés par tous.