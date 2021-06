Début d'année performante pour la production du phosphates et de ses dérivés

Bonnes performances pour la production des phosphates et dérivés ce premier trimestre 2021, selon la note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), qui relève du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration. La production de phosphate roche, principale composante du secteur, présente une hausse de 6,6% bien supérieure à la quasi-stagnation de l’année passée (+0.1%).

La production des dérivés de phosphate a connu une croissance similaire pour le début de l’année 2021 avec une croissance de 6,4% suite à la consolidation de la production de l'acide phosphorique de 11,5% et de celle des engrais de 3,4%, précise la DEPF.

Pour les valeurs des exportations de phosphates, après un raffermissement de 12,6% en janvier 2021, suivi d’un recul à +3,8%, le mois de mars a connu une très nette augmentation pour atteindre +42,3%. Les trois premiers mois de l’année connaissent une augmentation de 21,7%.

En ce qui concerne le mois de mars, les tendances du début d’année se sont confirmées pour les expéditions de phosphate roche : +23,8% en valeur et +18,3% et en volume. Quant aux dérivés du phosphate roche la DEPF témoigne d’une augmentation de 45,7% en valeur et 24,5% en volume.