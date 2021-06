Covid-19 au Maroc : Hausse des cas positifs, baisse des cas graves et stagnation des décès

Les cas d'infection au covid-19 ont tendance à stagner durant les deux dernières semaines en dépit d'une légère hausse des contaminations, a indiqué mardi à Rabat le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih. Présentant le bilan bimensuel de la situation épidémiologique dans le Royaume, le responsable a expliqué que cette légère hausse intervient après l'allègement des mesures sanitaires mises place après l'Aïd Al Fitr.

Le nombre des cas positifs a légèrement augmenté sur deux semaines en passant de 2,46% à 3,87%, a-t-il relevé, ajoutant que cette tendance à la hausse a principalement concerné la région de Casablanca-Settat (8,29%). De plus, les cas actifs sont passés de 2 595 à 3 072 cas (+15%). Selon le responsable, une baisse de 11,8% des cas critiques ou sévères admis aux unités de soins intensifs a été observée, passant ainsi de 208 à 186 cas, alors que les cas sous intubation restent entre 6 et 8 cas durant la même période. La courbe des décès enregistrés a également connu une stagnation entre 50 et 56 cas.

Le responsable n'a pas manqué d'appeler à continuer de faire preuve de vigilance même après l'allègement des mesures sanitaires, ainsi qu'au respect des mesures de prévention afin de préserver les acquis en la matière.

Par ailleurs, Abdelkrim Meziane Bellefquih s'est félicité du bon déroulement de la campagne de vaccination, qui en est à sa 19e semaine, précisant que plus de 9 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin et plus de 6 millions de personnes ont été complètement vaccinées.