Parlement : Un rapport souligne l'importance d'une réforme globale de la santé

Un rapport, élaboré par le groupe de travail thématique chargé du système de santé à la Chambre des représentants, a souligné l'importance de la réforme globale du système de santé au Maroc, et ce dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.

Présenté et débattu, mardi, en séance plénière, le rapport a formulé des propositions et recommandations susceptibles de surmonter les difficultés à caractère organisationnel et celles relatives aux ressources humaines et au financement, ainsi qu'aux contraintes liées à la gouvernance et aux infrastructures, qui empêchent d'atteindre les objectifs des politiques publiques visant à promouvoir le secteur de la santé.

Le rapport s'est arrêté sur les dysfonctionnements liés notamment à l'absence de certaines législations, et à la nécessité d'amender plusieurs textes législatifs en vigueur, d'élaborer de nouveaux, en plus des lois organiques y afférentes et d'un Code relatif au secteur de la santé.

Le document a mis l'accent sur les faiblesses du système de gouvernance et de financement de la santé, ainsi que du manque de ressources humaines par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le rapport recommande l'adoption d'essais cliniques et des financements innovants, tout en tenant compte des meilleures pratiques internationales en matière de recherche et du développement dans le domaine de la santé.

Dans leurs interventions, les parlementaires ont passé en revue les différents problèmes liés au secteur, notamment le financement qu'ils ont considéré parmi les obstacles à la réforme. ils ont noté qu'on ne peut ni évoquer l'augmentation des ressources humaines ni améliorer des infrastructures sans une hausse du budget.

Ils ont également souligné la nécessité d'unifier le système de la couverture médicale dans un seul pôle afin d'assurer une gestion rationnelle des ressources, appelant à davantage d'investissements dans le domaine de la santé en tant que secteur social mais aussi productif et économique.