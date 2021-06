Crise de Ceuta : Vent de subversion dans les rangs des soldats espagnols

En Espagne, l’armée espagnole a des soucis avec ses militaires déployés à Ceuta et Melilla pour faire face aux arrivées massives, les 17 et 18 mai, de milliers de Marocains. En cause, les enquêtes lancées par le parquet chargé de protection des mineurs pour identifier les soldats auteurs d’expulsions à chaud d'enfants marocains.

La décision, prise par la justice suite aux dépôts de trois plaintes contres des militaires, a soulevé l’ire des hommes en treillis. Pour sa part, Amnesty International a également dénoncé, dans un communiqué publié le 20 mai, «les violences exercées par les forces de sécurité et l’armée espagnoles, qui ont jeté des personnes à la mer, enfants y compris».

La colère monte et les soldats, se sentant abandonnés par leur hiérarchie, se sont rués sur les réseaux sociaux pour donner libre cours à leur indignation, dans des messages sur un ton très virulent.

Danger de subversion

Les soldats réclament, désormais, des garanties légales avant de s’engager à l’avenir, dans de nouvelles interventions. «C'est maintenant que viennent les problèmes pour ne pas avoir bien fait les choses. Au sein de "Militaires avec avenir", nous avons insisté à maintes reprises sur l'urgence d'assurer la sécurité juridique aux compagnons qui travaillent à la frontière», a écrit, sur Twitter, Marco Dominguez, le secrétaire général de l’association professionnelle, qui réagissait, le 29 mai, à la décision du parquet de protection du mineur d’ouvrir une enquête sur le comportement des militaires. Sur le même réseau social, Dominguez continue de dénoncer la précarité des soldats espagnols.

Ahora es cuando vienen los problemas por no hacer las cosas bien. Desde la asociación profesional Militares Con Futuro hemos insistido una y otra vez en la urgencia de dar seguridad jurídica a los compañeros que trabajan en la frontera.https://t.co/cmgNZAxB5T — Marco Domínguez (@MarcoDominguz) May 29, 2021

Une indiscipline que le Haut commandement prend très au sérieux, au point d’ordonner aux renseignements militaires de rédiger un rapport sur les conséquences des commentaires assumés ouvertement par des militaires appartenant à deux associations; «Militaires avec avenir» et «Citoyens d’uniforme», rapporte El Confidencial Digital. Les premières conclusions convergent vers «la diffusion probablement de plusieurs messages subversifs» de la part de soldats, souligne la publication proche des militaires.

Le rapport des renseignements militaires alertent d’un éventuel refus des soldats à Ceuta et Melilla d’exécuter, à l’avenir, des ordres émanant de leur hiérarchie. Une indiscipline quii risque de faire tâche d’huile dans les autres casernes des régions alors que le pays fait face des revendications indépendantistes plus prononcées.

Si cette colère, qui traverse les hommes de troupes de l’armée déployés à Ceuta et Melilla pour freiner des arrives massives de migrants, répond à des revendications sociales et à un sentiment de trahison ; il y en a une autre qui obéit à l'agenda politique de Vox.

En novembre dernier, 73 hauts officiers, dont des généraux et des colonels, ont écrit une lettre au roi Felipe VI, dans laquelle ils avertissent que la «cohésion nationale» court de graves risques, «tant dans ses aspects politiques, économiques et sociaux». Après avoir accusé le gouvernement de coalition de gauche de «menacer l'unité nationale», ils ont exprimé «leur loyauté au roi en ces moments difficiles pour la patrie». La missive destinée au monarque a été précédée par une autre portant la signature de hauts gradés de l’armée à la retraite.