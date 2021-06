Mineurs à Ceuta : «La réponse du PE au Maroc doit être claire et ferme», exige la présidente du Groupe socialiste

Deux jours nous séparent de l’examen par la plénière du Parlement européen d’un projet de résolution condamnant le Maroc pour avoir «instrumentalisé» des milliers de mineurs dans sa crise politique avec l’Espagne. Les groupes d’eurodéputés commencent à discuter en vue de parvenir à un texte de consensus, a annoncé l’Espagnole Iratxe Garcia Pérez, la présidente de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au PE.

«C’est un débat (du jeudi 10 juin, ndlr) très important pour nous. Nous avons commencé ce mardi les négociations en vue de l’adoption d’une résolution commune afin d’exprimer nos préoccupations relatives aux droits de l’Homme, à l’usage de mineurs et à l’accomplissement de la légalité internationale», a soulignée l’eurodéputée sur son compte Twitter.

«La réponse du Parlement européen doit être claire et ferme», a-t-elle exigé. Mme Garcia Pérez a reconnu que «le Maroc est un voisin et un partenaire stratégique» mais a invité les autorités de Rabat à l’établissement de «relations basées sur le respect mutuel».

Le Maroc a envoyé une délégation à Strasbourg

Un appel déjà lancé dans ce sens par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et ses ministres socialistes dès le début de la crise à Ceuta. Et de conclure son intervention en affirmant «ce qui s’est passé à Ceuta n’est pas un problème bilatéral mais une question qui a affecté les relations entre le Maroc et l’Union européenne». Là aussi, Mme Garcia Pérez, membre du PSOE, est restée fidèle à la ligne tracée par l’exécutif de coalition de gauche.

La semaine dernière, des eurodéputés de la formation espagnole Ciudadanos, une composante du Groupe Renew Europe, qui compte également La République en marche d’Emmanuel Macron, ont déposé un projet de résolution condamnant Rabat pour l’exode de milliers de mineurs vers Ceuta. La sortie d’Iratxe Garcia Pérez laisse présager d'un possible appui de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au PE à l’initiative de Ciudadanos.

Hier, les composantes de la partie marocaine de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (CPM Maroc-UE) ont tenu à la Chambre des représentants une réunion pour examiner la menace d’une éventuelle condamnation du royaume par les eurodéputés. «Nous ne voulons pas européaniser» la crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne, a souligné hier le député marocain Chaoui Belassal. Ce mardi, on apprend qu’une délégation a pris un vol à destination de Strasbourg pour essayer de convaincre les autres groupes parlementaires de ne pas voter en faveur du projet de résolution.

Le Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates compte 145 sièges alors que le Groupe Renew Europe, auteur de l'initiative, a 98 eurodéputés au Parlement européen sur un total de 705. Les autres grandes forces au PE sont le Groupe populaire européen et ses 175 sièges, Groupe des Conservateurs et Réformistes européens, 70, Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique et ses 52 sièges.