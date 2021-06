Moncef Marzouki exprime sa solidarité avec Omar Radi et Soulaiman Raissouni

L’ancien président tunisien Moncef Marzouki s’est exprimé sur les affaires des journalistes Omar Radi et Soulaiman Raissouni, en appelant à leur libération. Sur sa page Facebook, Marzouki a ainsi publié, ce mardi, les photos des deux journalistes en détention provisoire depuis l’année dernière.

Soulaiman Raïssouni est en grève de la faim depuis plus de 60 jours. Il est en détention provisoire depuis mai 2020, tandis qu’Omar Radi, qui a déjà entamé une grève de la faim avant de la suspendre en raison de sa maladie chronique, est incarcéré depuis juillet 2020.

A rappeler qu'en février dernier, l’ancien Président de la République tunisienne avait exprimé sa solidarité avec l’historien et militant Maâti Monjib, alors condamné à un an de prison ferme, assorti d’une amende de 15 000 dirhams pour «atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat» et «escroquerie». «Toute ma sa solidarité avec Maâti Monjib ainsi que tous les prisonniers d'opinion au Maroc», avait indiqué l’ancien président tunisien sur sa page Facebook.