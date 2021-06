Canada : Après l’attentat de London, la communauté musulmane terrorisée

Au lendemain de l’attaque dramatique qui a couté la vie à quatre personnes à London, la communauté musulmane au Canada prend la parole pour témoigner son horreur. Saboor Khan, responsable de l'Association des musulmans de London qui connaissait bien les victimes confie : «C'était un acte de terreur, et cela a vraiment, franchement terrorisé notre communauté.»

«J’ai peur pour nos enfants, j'ai peur pour ma communauté, pour toute personne qui porte le hijab, toute personne qui s'habille de manière traditionnelle musulmane» Saboor Khan

Ikram Khaouani partage ce sentiment d’horreur et témoigne : «Je suis horrifiée par ce qui se passe actuellement. Pour moi, le Canada, c'est le pays du respect de l'autre de la diversité.»

L’Imam Abd Alfatah Twakkal affirme que «les répercussions de cette affaire vont être vastes et étendues sur la communauté, rien que le choc provoqué par un crime aussi flagrant dans notre ville».

Pour laisser a ses élèves le temps de faire son deuil, l'école musulmane de London a annulé ses cours mardi. «Nous voulons permettre au processus de deuil de se dérouler... [Ce] sera une journée de planification afin de commencer à fournir des services à nos étudiants, à nos familles et à notre personnel pour les aider à faire leur deuil» a indiqué Hassan Mostafa, membre du conseil d'administration de l’établissement, ajoutant que ce soutient sera aussi proposé aux élèves musulmans du conseil scolaire public anglais.

Lundi soir, une veillée a été organisée près de l'endroit où la famille a été tuée. Des dizaines de bouquets de fleurs, des messages et des peluches ont été déposés en silence par des résidents. La conseillère municipale du quartier 13 de London, Arielle Kayabaga a porté l’attention sur Faez Afzaal, 9 ans, seul survivant de l’attaque qui a couté la vie a ses deux parents, sa sœur et sa grand-mère. «C'est quoi l'avenir de cet enfant-là ? Je pense à la famille qui a quitté son pays pour trouver la paix dans ce pays et se faire arracher la vie de cette manière» dit-elle. La conseillère saisit l’occasion pour lancer un appel au dialogue afin de trouver une solution à ces problèmes de radicalisation raciste.

Une veillée communautaire est prévue mardi à 19 h à l’extérieur de la mosquée de London. Hassan Mostafa attend plusieurs milliers de personnes à l’évènement.