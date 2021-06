En trente ans, la Méditerranée a connu un «effondrement» de sa biodiversité

La mer Méditerranée a connu en trente ans un «effondrement» de sa biodiversité, une des plus importantes au monde, ont alerté cette semaine les scientifiques de la Tour du Valat, institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Dans un rapport publié lundi 7 juin, intitulé «Méditerranée vivante», les experts se sont appuyés sur des recherches approfondies et des études publiées ces trente dernières années, rassemblant les suivis d’abondance de plus de 80 000 populations animales dans cette région du globe, écrit l’AFP.

Tout en alertant que «le changement climatique est plus rapide et l’impact des activités humaines plus fort» dans cette zone plus qu’ailleurs, le rapport note les populations de vertébrés du bassin méditerranéen ont baissé de 20 % entre 1993 et 2016. La baisse est de 52 % dans les écosystèmes marins (pélagiques et côtiers) et de 28 % dans les écosystèmes d’eau douce (zones humides et rivières). Parmi toutes les espèces recensées par l’étude, ce sont les poissons qui sont les plus touchés, victimes de surpêche. Ainsi, le thon rouge a vu sa population adulte baisser de 90 %.

«La plupart des espèces subissent de plein fouet les effets de l’activité humaine et du changement climatique, dont l’ampleur devrait s’accroître au cours des prochaines décennies», indique Thomas Galewski, le coordinateur de l’étude. «De plus, une proportion importante d’espèces sont endémiques du bassin méditerranéen et évoluent dans des aires de répartition restreintes, les rendant plus vulnérables encore», précise-t-il.

Les scientifiques relèvent toutefois l’impact «encourageant» de plusieurs actions de conservation comme l’encadrement de la chasse et de la pêche, la protection des habitats des espèces les plus rares, le contrôle des sources de pollution ou encore le renfort des effectifs par réintroductions. Certaines espèces comme le bouquetin des Alpes, le vautour moine, le pélican frisé et la tortue caouanne ont été sauvées par ces mesures.