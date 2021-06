Lutte contre le VIH-Sida au Maroc, des progrès «éloquents»

Les progrès du Maroc en matière de lutte contre le VIH-Sida sont "éloquents" a affirmé le directeur du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA) au Maroc, Dr Kamal Alami. Dans une interview accordée à M24, Dr Alami a souligné que le Royaume a réalisé une moyenne de couverture par le traitement antirétroviral de 76% dépassant la moyenne mondiale qui est de 73%.

Le dernier rapport du Programme commun de ONUSIDA intitulé "Engagements mondiaux, action locale / Après 40 ans de Sida, la voie à suivre pour mettre fin à la pandémie" indique que la région de l’Afrique du Nord et du Monde arabe présente une couverture par traitement antirétroviral ne dépassant pas 40%, bien en deçà de la moyenne mondiale.

À l’inverse le Maroc, notamment grâce aux plans stratégiques de lutte contre le Sida qu’il a mis sur pied tous les cinq ans depuis 2002, se démarque par rapport aux pays voisins. Même si la crise du Covid-19 a affecté les dépistages du Sida au Maroc, le pays a mis en place des mesures exceptionnelles qui leur ont permis de continuer à recevoir leur traitement antirétroviral grâce à la convergence des efforts du ministère de la Santé et des organisations de la société civile souligne Dr Alami.

Depuis son apparition en 1981, on estime que 35 millions de personnes seraient décédées de la maladie. Fin 2020, plus de 27 millions des personnes vivant avec le VIH sont sous traitement antirétroviral alors que les objectifs des Nations Unies étaient d’atteindre 30 millions de personnes, les enfants étant les moins bien traités.

Les objectifs de l’ONUSIDA pour 2021-2026 seront d’atteindre un objectif 95-95-95 : permettre à 95% d’accéder aux services de dépistage et de traitement, permettre à 95% des femmes enceintes de bénéficier de la prévention de transmission du VIH mère-enfant et couvrir 95% des populations les plus vulnérables. Pour parvenir à ces résultats, un financement de 29 milliards de dollars (soit environ 256 milliards de dirhams) serait nécessaire pour mettre en place les différentes mesures de lutte contre le VIH.