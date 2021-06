Covid-19 : Les certificats de vaccination mutuellement reconnus au Maroc et en Turquie

Les autorités marocaines et turques ont décidé, ce mardi, de reconnaître mutuellement les certificats de vaccination délivrées par les deux pays, à l’issue d’une réunion tenue en visioconférence par les chefs de diplomatie des deux pays. Sur son compte Twitter, le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Mevlut Cavusoglu a ainsi annoncé avoir discuté avec son homologue marocain Nasser Bourita de plusieurs questions. «Nous avons décidé de reconnaître mutuellement les certificats de vaccination», annonce-t-il.

En d’autres mots, les Marocains et les Turcs vaccinés peuvent présenter leurs pass vaccinaux lors de leurs déplacements en Turquie ou au Maroc.

#Fas DB kardeşim Nasser Bourita’yla video konferansla görüştük.

-Siyasi istişareleri canlandıracağız.

-Bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğini artıracağız.

-Bu yıl KEK toplantısı ve İş Forumu düzenleyeceğiz.

-Aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanımaya karar verdik.???? pic.twitter.com/ad3ltz2fzP — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 8, 2021

Nasser Bourita et Mevlut Cavusoglu ont également décidé de «relancer les consultations politiques» et d’«augmenter la coopération sur les questions régionales et internationales». «Nous organiserons une réunion de haut niveau et un forum d'affaires cette année», promet le chef de la diplomatie turque.