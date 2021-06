Guillaume Pepy, ancien dirigeant de la SNCF, bientôt président de Lydec

Nouvelle arrivée prévue au Maroc à la tête de la société Lydec. Guillaume Pepy, qui a auparavant dirigé la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) entre 2008 à 2019, devrait devenir président du Lydec, annoncent Le Point et Boursorama. Ce poste lui sera confié en raison du départ à la retraite du président du conseil d’administration sortant et sera un «poste non exécutif» selon l’intéressé.

La société marocaine reste détenue à 51% par Suez qui récompense un de ses fidèles avec cette nomination. En effet, en parallèle de son poste à la SNCF, Guillaume Pepy a été administrateur de Suez de 2008 à 2020. Il n’est également pas totalement étranger du Maroc où il a assuré l’implantation du Train à Grande Vitesse français.

La nomination est à l’ordre du jour de l’assemblée générale de Lydec prévue le 28 juin, pour décider d’un mandat de trois ans. L’Agence France Presse a contacté Suez qui n’a pas souhaité commenter l’information.

La nomination intervient dans une situation difficile pour le groupe français Suez, actionnaire principal de Lydec. Après avoir cédé une partie de son activité à son rival français Veolia, le groupe apprend qu’au troisième trimestre une offre publique d’achat de ce même rival devrait se faire.