Ouverture à Tetouan d’un grand magasin IKEA prévue pour juin 2022

Le leader mondial du mobilier et de la décoration IKEA a annoncé lundi l’ouverture programmée d’un second magasin au Maroc dans la zone commerciale Tanger Med Zones près de Tetouan. L’installation de l’enseigne suédoise a nécessité un investissement de près de 400 millions de dirhams et permettra la création de 500 emplois directs, pour 1000 emplois indirects estimés. L’ouverture du magasin est prévue en juin 2022.

Le géant suédois reste fidèle a son modèle de magasin et prévoit la construction d’un magasin d’une superficie de 16.100 m2 composé d’un showroom de 3700 m2, un market hall de 3450 m2, et d’un restaurant avec terrasse de 250 places. Contrairement à l’autre magasin IKEA déjà installé au Maroc, cette réalisation s’accompagnera d’une verrière extérieure permanente de 500 m2.

Le géant suédois continue son développement au Maroc après avoir lancé le site d’e-commerce, trois pop-up store IKEA et un nouveau format de magasin au Morocco Mall de Casablanca.

Le P-DG de SYH Morocco Marino Maganto précise que la marque s’attache à réduire autant que possible les prix au Maroc pour faire profiter au plus grand nombre de ses produits. L’implantation dans la zone Nord suit la logique du développement de la région et de la zone industrialo-portuaire Tanger Med.

IKEA s’engage à recruter 10% de personnes à mobilité réduite et à offrir de meilleurs avantages que le marché de l’emploi, mais également de réduire l’empreinte carbone de son magasin.

La société suédoise IKEA, dont le nom est un acronyme de Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd (à savoir le nom de son créateur, le nom de la ferme de ses parents et le nom du village où elle se trouve), a été créé comme une société de vente de meubles par correspondance. IKEA compte aujourd’hui plus de 208.000 employés et prêt de 420 magasins. L'enseigne est aujourd'hui présente dans seulement deux pays en Afrique, à savoir l’Égypte et le Maroc.