Le ministre espagnol de l'Agriculture assure que la crise Maroc-Espagne n’affecte pas l'accord de pêche

Luis Planas, ministre espagnol de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation. / Ph. Roman Rios -EFE

Le ministre espagnol de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Luis Planas a rassuré ce lundi les entreprises du secteur de la pêche opérant dans les eaux territoriales du Maroc. A Jerez de la Frontera (Cadix), où il a visité les installations de l’entreprise publique Expasa Agricultura Y Ganaderia, le responsable a assuré qu’il ne voit «aucun changement à l'horizon immédiat» dans l'accord de pêche avec le Maroc, suite à la crise que traversent les relations diplomatiques entre Rabat et Madrid.

«La présence de pêcheurs espagnols dans les zones de pêche marocaines est très importante pour l'Espagne, et particulièrement pour l'Andalousie», a-t-il insisté, notant que «les échanges qui se font dans le domaine de l'agriculture et dans le cadre de ces accords sont également très importants», écrit Europa Press.

Abordant la crise entre les deux pays, Luis Planas a précisé que «l'Union européenne et l'Espagne souhaitent avoir de bonnes relations avec le Maroc», rappelant que «le respect mutuel peut être atteint».

La semaine dernière, le ministre espagnol chargé de l’Agriculture et de la Pêche a été mobilisé pour apaiser la tension avec le Maroc. A Tolède, il a affirmé que la coopération entre Madrid et Rabat dans les domaines de l’agriculture et de la pêche est «solide», car les intérêts des deux pays «convergent clairement».

A rappeler que Luis Planas a occupé la fonction d'ambassadeur d'Espagne à Rabat de 2004 à 2010.