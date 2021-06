Suède : Le nouveau parti musulman Nyanset lance sa campagne pour les législatives de 2022

A un an des élections législatives en Suède, le nouveau parti musulman suédois Nyanset vient d’annoncer sa campagne. La formation politique, dirigée par Mikail Yüksel, ambitionne ainsi d'atteindre le seuil électoral de 4% et d'entrer au parlement lors des élections de 2022, écrit Euractiv.

Vendredi, son dirigeant a ainsi annoncé à ses abonnés sur TikTok que des affiches du parti avaient même été apposées en Turquie. Fondé en 2019, le parti pourrait «potentiellement gagner un large public en Suède, qui abrite environ 810 000 musulmans, soit environ 8,1% de la population», dont 50 000 personnes d'origine turque.

Nyanset s’annonce comme formation politique «pour tous les Suédois, indépendamment de leur religion et de leur origine». Son programme couvre une gamme de politiques allant des écoles, les retraites à l'immigration, l'intégration et la religion.

Le parti considère que le populisme et la xénophobie en Suède ont conduit à une situation où «les libéraux ne sont plus libéraux et les socialistes ne sont plus socialistes». Les musulmans et les personnes d'origine africaine devraient «bénéficier d'un statut officiel de minorité et criminaliser l'islamophobie et l'afrophobie», plaide la formation politique. «Notre objectif est d'empêcher la Suède de devenir une autre France», a déclaré Mikail Yüksel dans une interview au quotidien turc Yeni Şafak en janvier de cette année.

Le fondateur de Nyanset est arrivé en Suède en 2001 et devient, pendant ses études, membre du Parti du centre (Centerpartiet). Toutefois, à la veille des élections de 2018, il avait été licencié sur fonds d’accusations de liens avec un groupe nationaliste turc.