Maroc / Etats-Unis : Le commerce bilatéral dépasse 29 MMDH en 2020

Le Maroc et les Etats-Unis ont célébré, lundi, le 15ème anniversaire de leur Accord de libre-échange à la résidence du consul général des États-Unis d’Amérique à Casablanca. Cet accord a été célébré par la Chambre de commerce américaine (AmCham Maroc) et la Mission diplomatique américaine au Maroc, indiquent les deux instances, ainsi que de nombreux acteurs de la scène économique et des représentants de départements ministériels.

La célébration de cet anniversaire a été l'occasion de faire le bilan des échanges commerciaux entre les deux parties. Ainsi, en 2019, le commerce bilatéral entre les deux pays signataires de l’accord a connu une croissance de 500% par rapport à 2005 pour atteindre 5 milliards de dollars (44,1 milliards de dirhams). En 2020, le commerce bilatéral est redescendu à 3,3 milliards de dollars (29,11 milliards d dirhams), avec des exportations des États-Unis vers le Maroc à hauteur de 2,3 milliards de dollars (20,29 milliards de dirhams). Dans l'autre sens, les exportations du Maroc vers les États-Unis ont atteint 1,04 milliard de dollars (9,17 milliards de dirhams).

Pour David Greene, chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis a déclaré «cet investissement a soutenu le développement de l’industrie stratégique, ce qui a permis au Maroc de se placer dans le tissu de la chaîne d’approvisionnement mondiale dans des marchés avancés et complexes».

Le communiqué rappelle que le Service du commerce extérieur au sein du Consulat des États-Unis organise régulièrement des délégations commerciales et facilite la participation marocaine aux expositions commerciales de grande envergure telle que le SelectUSA qui se tiendra ce mois même.

L’accord de libre échange a été signé le 15 juin 2004 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Depuis, le Maroc reste le seul pays d'Afrique à faire partie du très limité club des 20 pays disposant d'un accord de libre échange avec les États-Unis.