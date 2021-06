Maroc : Résultats du concours des robotiques pédagogiques et des Olympiades des sciences d'ingénieur

Les résultats du concours national des robotiques pédagogiques et des Olympiades nationales des sciences de l'ingénieur (édition 2021), organisés en mai dernier, ont été dévoilés par le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L'équipe composée du professeur Hicham Jarmoumi et des deux élèves, Wiam Mahboubi et Oumaima Taqi, du lycée-collégial Omar Ibn Al-Khattab (direction provinciale de Jerada-Oriental), s'est classée première au concours des robotiques pédagogiques, indique lundi un communiqué du ministère qui a initié cette compétition en partenariat avec l'association Tawassol pour le développement de la technologie. La deuxième place est revenue à une autre équipe de la région de l'Oriental, composée du professeur Zidouni Boujemâa et des élèves Jaafar Azouzi et Hamza Makhoukhi du lycée collégial Kindi (Direction provinciale de Taourirt). L'équipe de la région de Béni Mellal-Khénifra, composée du professeur Saleh Mazoui et des élèves Mohamed Bouazoui et Rayan Yasem du lycée collégial Al Ikama de la direction provinciale de Khouribga, s'est classée troisième.

Huit équipes représentant des lycées de cinq régions se sont qualifiées pour la phase finale de la session 2021, précise le communiqué.

Pour le concours final de la première édition des Olympiades nationales des Sciences de l'Ingénieur, organisées en collaboration avec l'Association des enseignants des sciences industrielles au Maroc, trois projets ont été récompensés. Il s'agit du projet Gérant automatique de flux, du lycée Abi Al-Abbas Al-Sebti de la direction provinciale de Marrakech, qui a remporté la première place, avec une équipe composée des élèves Marouane Karaoui, Othmane Al-Bacha et Ahmed Tarraf, encadrés par le professeur Abdellatif Hafet.

La deuxième place a été remportée par le lycée Al-Khawarizmi de la direction provinciale de Safi, pour son projet Robot explorateur, avec une équipe composée des élèves Ghalia Al-Qaissouni et Rania Bounssir, et l'élève Mohammed Amin Lahnine, encadrés par le professeur Youssef Al-Fahm. Le Lycée Tamayoz de Benguerrir (direction provinciale de Rhamna), s'est classé troisième pour son projet Ferme intelligente, avec une équipe composée des élèves Ayman Jaaran, Abderrahman Boukhad et Yassine Ikram, encadrés par le professeur Said Arjoum.

Ont pris part à cette compétition dix équipes représentant des lycées-qualifiants de quatre régions. chaque équipe est composée de trois étudiants et d'un encadrant parmi les professeurs des sciences de l'ingénieur.