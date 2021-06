Opération Marhaba : Le gouvernement espagnol dit respecter la décision du Maroc

La décision du Maroc d’exclure les ports espagnols de l’Opération Marhaba 2021 n’a pas soulevé la colère de l’exécutif de Pedro Sanchez. «Nous la respectons, d’autant qu’elle intervient dans un contexte de pandémie», indiquent sous couvert d’anonymat «des sources diplomatiques» à l’agence Europa Press. Elle a rappelé que Rabat avait d'ailleurs pris la «même décision, l’année dernière». «Nous espérons répéter à l'avenir» l’Opération Marhaba, ajoutent les «mêmes sources».

Cette position apaisée du gouvernement espagnol tranche avec l'émoi manifesté par certains élus locaux et partis politiques. Le président de la région autonome de l’Andalousie a déploré que «l’Andalousie, comme d’habitude, paie le prix des conflits entre le gouvernement central et le royaume du Maroc». Pour Juan Manuel Moreno, il est évident que la décision de Rabat aura un impact économique important sur sa région.

«L’Andalousie a toujours eu des relations fluides et très importantes avec le Maroc dans le domaine économique», a-t-il précisé. Moreno a souhaité que les problèmes entre le Maroc et l’Espagne «soient résolus dès que possible et de la meilleure manière».

Pourtant l’année dernière, Juan Manuel Moreno avait appelé Pedro Sanchez à suspendre l’Opération Paso del estrecho 2020. «Les conditions idéales ne sont pas réunies» pour la réalisation du passage des MRE par la province qu’il dirige, avait-il justifié. Moreno est membre du Parti populaire (opposition).