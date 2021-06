Espagne : Brahim Ghali inculpé pour «terrorisme» par un tribunal de Logroño

Une semaine après son retour à Alger, le tribunal d'instruction numéro 2 de Logroño a inculpé Brahim Ghali de «terrorisme», rapporte ce lundi 20minutos. Salem Lebsir, le «ministre du Peuplement des territoires libérés» du Polisario, qui lui a rendu visite fin mai, est également dans le viseur de la juridiction pour le même chef d'accusation, indique la publication en ligne.

Lebsir est porteur de la nationalité espagnole depuis 1989. Sous la colonisation espagnole du Sahara, il a travaillé pendant de longues années dans le corps de la police ibérique. Il touche même une retraite des caisses espagnoles. Salem Lebsir est aussi l’un des cousins de Mohamed Sidi Brahim Bassiri, disparu en 1970, qui fut l’un des opposants à l’occupation espagnole. Son héritage est au cœur d'une dispute entre le Maroc et le Polisario.

Durant les années 70 et 80, le Polisario a commis de nombreux actes terroristes contre des intérêts espagnols ayant fait plus de 300 morts militaires et civils, selon un bilan établi par l’Association Canarienne des Victimes du Terrorisme (Acavite). L’ONG avait en effet demandé à la justice espagnole la détention de Brahim Ghali alors qu’il était encore à l’hôpital San Pedro à Logroño.

Le lundi 1er juin, un juge d’instruction du tribunal de l’Audience Nationale a auditionné, par visioconférence, le chef du Polisario. Quelques heures plus tard, un avion d’une compagnie française l’a transporté vers Alger.