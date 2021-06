Sahel : Le Maroc condamne les attaques terroristes au Burkina Faso

Le Maroc «condamne vivement les attaques terroristes ignobles, qui ont visé le Nord du Burkina Faso, à Solhan, dans la nuit du 4 au 5 juin, faisant 160 victimes civiles innocentes», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Une condamnation exprimée par Nasser Bourita dans un message adressé à son homologue burkinabé, Alpha Barry.

«Devant cette agression lâche, le Royaume du Maroc condamne vivement cet acte terroriste abject, qui est rejeté par toutes les religions et les valeurs humanistes universelles (…) et exprime sa totale et forte solidarité avec le gouvernement burkinabé.»