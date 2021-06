La commission mixte Maroc-UE ne veut pas «européaniser» le différend entre Rabat et Madrid

Le jeudi 10 juin, la plénière du Parlement européen devra examiner un projet de résolution condamnant le Maroc pour avoir joué la carte de l’immigration des mineurs dans son différend avec l’Espagne. Après quelques jours de silence, les officiels marocains commencent à prendre cette échéance très au sérieux. En témoigne, la réunion tenue ce lundi à Rabat des composantes de la partie marocaine de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (CPM Maroc-UE).

A cette occasion, le président de cette instance côté marocain, Chaoui Belassal a estimé que le différend entre le Maroc et l'Espagne est purement bilatéral et «nous ne voulons pas l'européaniser», rapporte la MAP. La réunion vise en particulier à exhorter le Parlement européen à modifier ce projet de résolution, «qui a été déposé par deux groupes à l'instigation de l'Espagne», a-t-il relevé. «Nous voulons souligner au Parlement européen que le Maroc honore ses engagements» et entretient des relations «fondamentales et stratégiques» avec l’UE. Des rapports que «nous voulons qu’ils s’inscrivent dans la continuité», a souligné Belassal.

Le président de la CPM a, dans ce sens, mis en avant les grands efforts déployés par le Maroc dans toutes les questions qui s'inscrivent dans le cadre de ses relations avec l'UE, notamment en matière migratoire, de lutte contre l’extrémisme, le terrorisme et le blanchiment de capitaux.

La réunion de la CPM a connu la présence du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki. Celui-ci a dénoncé un projet de résolution en total déphasage avec la qualité de la coopération entre le Parlement marocain et le Parlement européen». Cette initiative «s’inscrit dans une tentative de détourner l’attention d’une crise politique purement bilatérale entre le Maroc et l’Espagne», a-t-il déploré.

Depuis les premières heures de l’exode de milliers de Marocains à Ceuta, le gouvernement espagnol a sollicité l’appui des instances de l’Union européenne. Une carte qui s’est avérée payante.