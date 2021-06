«Night Walk» d'Aziz Tazi assure une distribution à l'international

Réussite pour le réalisateur marocain Aziz Tazi : son film «Night Walk» assure un nombre significatif de ventes pour la distribution de son film à travers le monde, annonce Lionsgate/Grindstone Entertainment Group.

Le film réalisé et produit par Aziz Tazi actuellement basé à Los Angeles, a été vendu par SNR Films et EAC Distribution à de nombreux marchés dont la Russie pour une série de projections en salle limitée par Paradise MGN, la Grande-Bretagne (High Fliers), en Scandinavie (Smile Entertainment), en Allemagne (Black Hill Pictures), en Amérique Latine (Sun Distribution Group), et en Inde (Star Entertainment). Aux Etats-Unis, le film sera disponible en VOD à partir du 15 juin par l’intermédiaire de Grindstone Entertainment Group et leur partenariat avec Lionsgate.

Des négociations sont en cours pour distribuer le film au Moyen-Orient, en Asie et en Europe de l’Est, alors que la distribution en Turquie devrait avoir lieu selon le réalisateur.

Le personnage principal du film, tourné en anglais, est joué par Sean Stone. Son personnage, Américain, est emprisonné dans un pays arabe après avoir été accusé d’avoir tué sa petite amie arabe. En prison, il est aidé par le détenu le plus influent interprété par Mickey Rourke, rôle pour lequel il gagne le prix du meilleur acteur au Moscow Film Festival de 2019. Le film traite de corruption et d’énigmes politiques de hauts rangs.

À l’affiche, on retrouve aussi Eric Roberts, Sarah Alami et Patrick Kilpatrick, le rappeur français La Fouine, mais aussi des acteurs marocains comme Abdellah Chicha et Ahlam Zaimi.

Le film a été tourné au Maroc et à Los Angeles et, selon Variety, est un rare exemple de film avec des éléments marocains à assurer une distribution américaine et quasi mondiale. Aziz Tazi souhaite à travers son film combattre les stéréotypes concernant les arabes et les musulmans souvent représentés, dit-il, «par les trois B : le terroriste (bomber), la danseuse du ventre (belly dancer) ou le milliardaire (billionaire)».