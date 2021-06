Les congés annuels des professionnels de la santé reprennent à partir du 1er juillet

Les professionnels de la santé pourront enfin bénéficier de leurs congés annuels, suspendus depuis un an et demi à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. C'est le ministre de la Santé Khaled Ait Taleb qui l'a annoncé dans une correspondance adressée aux directeurs des établissements de santé, rapporte Alyaoum 24.

Ainsi, les demandes pourront être déposées à partir du 1er juillet 2021, conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur, poursuit la correspondance du ministre de la Santé.

A rappeler que la décision du ministre de la Santé de suspendre les congés annuels en 2020, avait provoqué une vague de colère parmi le personnel médical et avait conduit certains d'entre eux à protester.