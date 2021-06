E-Santé au Maroc : Orange et AXA prennent le contrôle de DabaDoc

Ce lundi, l'opérateur télécom Orange Middle East and Africa et l'assureur AXA Assurance Maroc, ont annoncé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans la société marocaine spécialisée dans les services de santé numérique DabaDoc, également présente en Algérie et en Tunisie.

Dans un communiqué, les deux entreprises françaises ont déclaré que leur investissement avait pour but d’accélérer le développement des services de DabaDoc et de l’étendre à «tout l’écosystème africain». Cette opération d’acquisition devrait être réalisée au troisième semestre de cette année, sans qu’ait été divulgué le montant de l’acquisition.

AXA Assurance Maroc détenait une partie des actions de DabaDoc depuis 2018 et souhaite maintenant pousser la digitalisation et l’intégration d’informations sur les clients pour favoriser l’interaction entre ses assurés et le personnel de santé.

Orange, par l’intermédiaire de sa filiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique a l'ambition d’être le «premier» opérateur des services numériques dans la région et de devenir un acteur «clef» dans le domaine de l’e-santé. L'opérateur français est déjà présent dans 18 pays du Moyen-Orient et d'Afrique, où il compte 130 millions de clients, réalisant un chiffre d'affaires de 62 milliards de dirhams (5 800 millions d’euros).