La FNM reçoit une donation de peintures marocaines pour ses dix ans

Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain / DR

La Fondation nationale des musées (FNM) a annoncé pour les 10 ans de sa création avoir reçu une importante donation composée d’une grande collection des grands noms de la peinture marocaine, offerte par le mécène El Khalil Belguench.

Parmis cette collection se trouvent des œuvres de 38 grands noms de la peinture, dont Melehi, Gharbaoui, Hamidi, Belkahia, Kacimi, Bencheffaj, Chaibia Tallal, Meriem Meziane, Malika Agueznay, Ben Ali Rbati, Jacques Majorelle, Benyoussef, Miloud Labiad, Miloudi, Yasmina Alaoui, Hassani, Mahi Binebine, El Glaoui, Amina Benbouchta, Afilal, Bendahmane, Louardiri, Hariri, Bellamine, Soly Sissi, Boujemaaoui, Saad Hassani, Mohamed El Idrissi, Ouazzani, Berhiss, Latrach, Bennani et Fakhar.

La Fondation a indiqué dans un communiqué que cette donation, en plus d’illustrer la place importante des mécènes dans l’enrichissement des musées nationaux, est un véritable «gage de confiance» envers le travail de la FNM qui multiplie les actions pour promouvoir la culture marocaine au niveau national et international.

Cette donation prendra place aux côtés des prêts de l’Académie du royaume du Maroc et du ministère de la Culture et permettra au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de retracer par ses collections l’art marocain.

En 2020, El Khalil Belguench avait déjà fait don de plus de 170 œuvres pour constituer la collection de la Villa Harris, musée de Tanger ouvert au public depuis le 17 mars dernier.