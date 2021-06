Maroc : Baisse de 6,3% du Produit intérieur brut en 2020

L’arrêté des comptes nationaux de l’année 2020 fait ressortir une contraction de 6,3% de l’économie nationale, rapporte un communiqué du Haut commissariat au plan (HCP). Les activités non agricoles ont affiché un recul de 5,8% et celles du secteur agricole une baisse de 8,6%. La demande intérieure a chuté de 6% et celle de l’extérieur a diminué de 14,3% dans le contexte d’une baisse du niveau général des prix et d’un allégement du besoin de financement de l’économie nationale.

En 2020, la valeur ajoutée, en volume, du secteur agricole (non compris la pêche) a connu une deuxième baisse de 8,6% après celle de 5,8% en 2019. De même, la valeur ajoutée des autres secteurs d'activité non agricoles ont aussi connu un fort repli de 5,8% au lieu d’une hausse de 3,9% une année plus tôt.

La demande intérieure s’est contractée de 6% en 2020 (+1,7% en 2019), avec une contribution négative à la croissance de 6,5 points au lieu d’une contribution positive de 1,8 points. C’est ainsi que les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une baisse de 4,1% (+1,9% en 2019).

Compte tenu de la baisse de 2,4% de la consommation finale nationale en valeur au lieu d’une hausse de 3,5% enregistrée une année auparavant, l’épargne nationale a reculé d’un point pour se situer à 26,7% du PIB.

De son côté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation des stocks) a enregistré un net recul de son taux d’accroissement passant de (-0,4%) en 2019 à (-14,2%) en 2020, avec une contribution à la croissance de (-4,6) points au lieu de (-0,1) point.

Suite à un niveau d’investissement brut (FBCF et variation de stocks) qui a représenté 28,4% du PIB au lieu de 31,9% une année passée, le besoin de financement de l’économie nationale s’est ainsi allégé passant de 4,1% du PIB en 2019 à 1,8% en 2020.