Les Etats-Unis évaluent les aéroports marocains au Sahara pour y établir des bases militaires et spatiales

Les Américains entendent bien profiter des manœuvres conjointes américano-marocaines «African Lion 21» qui auront lieu jusqu’au 18 juin. Selon El Periódico, les Etats-Unis valorisent leur présence sur le territoire marocain, plus particulièrement au Sahara, pour évaluer les capacités du Maroc en tant que base stratégique pour l’Afrique.

Le commandement du Pentagone pour l’Afrique (AFRICOM) a précisé que l’évaluation des bases marocaines est faite par ses experts en déploiement aérien du 621st Contingency Response Wing, surnommé «Devil Riders», et du 821st Contingency Response Support Squadron, membres de l’Air Mobility Command de l’AFRICOM. Parmi les cinq bases qui ont été étudiées, les noms de trois d’entre elles ont été révélés : Tan Tan, Iznegane et Ben Guerir.

Concrètement les spécialistes américains envoyés par le Pentagone ont évalué dès avril les capacités des aérodromes marocains d’accueillir de grands déploiements d’avions, de troupes, de matériel américains, et même l’éventualité d’un site d’atterrissage alternatif pour une navette spatiale. Les pistes doivent être analysées pour déterminer leur capacité à encaisser les lourdes charges du matériel militaire transporté, ainsi que leur taille pour prévoir l’atterrissage ou le décollage de différents appareils. Ainsi des vols d’essai, des échantillons du sol des pistes ont été prélevés, mais également leur accès, les obstacles éventuels et le développement des services et infrastructures autour des bases que demanderaient le déploiement de troupes américaines.

Ces analyses s’inscrivent dans la politique du nouveau président américain Joe Biden. Le président cherche à réviser le déploiement de troupes et des moyens des Etats-Unis sur toute la planète afin de répondre au mieux aux problématiques et menaces changeantes. La présence au Sahara permettrait d’être au plus proche du Sahel, zone sensible avec de multiples enjeux sécuritaires et la présence de groupes terroristes avérés.