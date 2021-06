Figuig : Les agriculteurs d’El Arja bénéficient d’aides financières mais toujours pas d’indemnisation

Dépossédés de leurs terres depuis mars dernier après leur départ forcé d’El Arja (nord-est de Figuig), zone considérée sous souveraineté algérienne, les agriculteurs de dattes ont reçu une aide du ministère de l’Agriculture. Il s’agit de soutien financier et matériel pour les exploitants en périmètres irrigué et bour, comme l'ont souligné nos confrères de Medias24. Cet appui ne s’est pas opéré dans le cadre de l’indemnisation des fermiers qui ont dû abandonner leurs terres, sous les ordres de l’armée algérienne.

Contactée par Yabiladi, l’une des familles exploitantes de palmiers-dattier à El Arja a indiqué à Yabiladi que la valeur financière de cette aide variait de a 1 500 à 8 000 DH. Elle dépend des variétés de dattiers (Aziza, Boufakkous Gharas, Al Assiane et Al Khalt), en plus de l’aménagement de 200 hectares de terres des domaines, dans le cadre du projet gouvernemental Génération green. Ce terrain sera planté et irrigué, dans le cadre du même plan de soutien.

Cette initiative a été décidée à l’issue d’une réunion entre les autorités locales, les administrations concernées et les représentants des propriétaires terriens, quelques jours avant la fin du mois de ramadan. Elle vise ainsi à intégrer les agriculteurs d'El Arja à la dynamique départementale ayant pour but de soutenir l'activité des petits agriculteurs, mais non pas une démarche de réparation après la dépossession de leurs terres.

«Cette action n’entre pas dans le cadre de l’indemnisation des personnes mais elle est simplement une aide du ministère ; le dossier de l’indemnisation est une question à part qui n’a pas encore trouvé son issue auprès des autorités locales», nous a confirmé notre source.